Börse in Seoul kann deutlich zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag deutlich zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 8,6 Prozent auf 1.609,97 Zähler hinzu. Grund war Optimismus der Anleger aufgrund der jüngsten Stimulusmaßnahmen der Fed.Am Morgen kam ab 10.05 Uhr fünf Minuten lang erneut die Side-Car-Regelung zur Anwendung, da die Anleger in kurzer Zeit zu viele Aktien gekauft hatten. Der Kospi 200 Future hatte länger als eine Minute über dem Schlussstand des Vortages rangiert.Der Technologieindex Kosdaq konnte um 8,26 Prozent auf 480,4 Punkte zulegen. Auch am Kosdaq musste der Handel um 12.02 Uhr kurzzeitig ausgesetzt werden, da der entsprechende Future-Index um über sechs Prozent geklettert war.Die Landeswährung Won konnte gegenüber dem Dollar an Wert gewinnen. Zum Handelsschluss wurde der Dollar zu 1.249,6 Won gehandelt, 16,9 Won weniger als am Vortag.