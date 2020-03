Profi-Baseball-Liga verschiebt wegen Covid-19 Saisonstart erneut

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Profi-Baseball-Liga hat den Saisonstart angesichts der Ausbreitung von Covid-19 erneut verschoben.Die Koreanische Baseball-Organisation (KBO) teilte am Dienstag nach einer Vorstandssitzung mit, die Saisoneröffnung auf einen Zeitpunkt nach dem 20. April zu vertagen.Der Saisonstart war ursprünglich für den 28. März vorgesehen. Die KBO hatte vor zwei Wochen wegen der Covid-19-Ausbreitung den Termin auf Mitte April verschoben.Die KBO wolle bei der Umsetzung der Regierungspolitik für die Bewältigung der Corona-Krise und die Gesundheit der Bürger aktiv mitwirken, hieß es zur Begründung der erneuten Verschiebung.Zugleich deutete die Organisation die Möglichkeit an, dass die neue Saison in einem reduzierten Umfang stattfinden kann. Abhängig von der Covid-19-Lage könnte die Anzahl der Spiele angepasst werden, hieß es. Laut dem ursprünglichen Plan muss jedes Team 144 Saisonspiele absolvieren.