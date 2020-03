Nationales 15 Prozent der Corona-Infizierten verlieren Geruchs- oder Geschmackssinn

Nach Angaben von Ärzten kann der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns zu den Symptomen von Covid-19 zählen.



Die entsprechenden Untersuchungsergebnisse gab die Ärztekammer in Daegu, der in Südkorea am härtesten von Covid-19 betroffenen Stadt, bekannt.



Die Ärztekammer überwachte 3.100 in Selbstisolierung befindliche Infizierte telefonisch vom 8. bis 24. März. Es wurde festgestellt, dass 480 Patienten, und zwar rund 15 Prozent, den Geruchs- oder Geschmackssinn verloren hatten.



Die Organisation riet demnach denjenigen, die keine bekannten Symptome von Covid-19 wie Fieber oder Halsschmerzen aufweisen, jedoch den Geruchs- oder Geschmackssinn verloren haben, dazu, getestet zu werden und sich in Selbstisolierung zu begeben.