Kospi kann zweiten Tag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 5,89 Prozent auf 1.704.76 Zähler vor. Am Montag war der Kospi um 8,6 Prozent gestiegen. Es war der kräftigste Tagesanstieg seit dem 30. Oktober 2008.Auch konnte der Kospi erstmals seit dem 16. März wieder die Marke von 1.700 Zählern überspringen.Grund für den Anstieg am Handelsplatz Seoul war die Rekordrally an der Wall Street. Dort hatte der Dow Jones am Dienstag um 11,4 Prozent zugelegt. Es war der größte Sprung an einem Handelstag seit 1933. Grund war die Hoffnung der Anleger auf ein zwei Billionen Dollar schweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft.Die Erwartungen in Bezug auf das Stimulus-Paket schienen für mehr Risikolust der Anleger gesorgt zu haben, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.Auch habe der Markt positiv auf die Möglichkeit reagiert, dass hinsichtlich der Versorgungsketten in Asien wieder Normalität einkehrt, sagte der Experte weiter.