Schulbetrieb könnte am 6. April mit Online-Unterricht wieder starten

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium will möglicherweise am 6. April den Schulbetrieb mit Online-Unterricht wieder starten.Sowohl ein regulärer Unterricht in den Klassen als auch ein Online-Unterricht würden zurzeit erwogen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.Für einen Online-Unterricht spreche, dass manche Schulen, entweder vereinzelt oder in einer Region, wegen des Coronavirus erneut zur Verschiebung des Schulbeginns gezwungen sein könnten. Hierzu könne es kommen, wenn Schüler oder Lehrkräfte sich mit dem Virus ansteckten.Daher werde an neuen Richtlinien gearbeitet, nach denen Online-Unterricht rechtlich offiziell anerkannt werden kann.In Südkorea hätte das neue Schuljahr Anfang März beginnen sollen. Der Start war zunächst um eine Woche und dann noch einmal um zwei Wochen verschoben worden.