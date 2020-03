US-Außenminister fordert von G7 weitere Druckausübung gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Mittwoch die G7-Staaten zur weiteren Druckausübung gegen Nordkorea aufgerufen.Nordkorea müsse weiterhin zur Rückkehr zu den Denuklearisierungsgesprächen aufgefordert werden, sagte Pompeo am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Telefonkonferenz der G7-Außenminister.Man habe über eine breite Themenpalette gesprochen, darunter die Reaktion auf die Corona-Pandemie und das iranische Atomprogramm.Auch müssten die G7 und alle anderen Staaten Nordkorea geschlossen zu neuen Verhandlungen auffordern. Sie müssten außerdem wegen des illegalen Nuklear- und Raketenprogramms in Nordkorea entschlossen bleiben, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auszuüben, hieß es.