US-Truppen in Korea rufen wegen Covid-19 gesundheitliche Notlage aus

Photo : YONHAP News

Die US-Streitkräfte in Korea (USFK) haben angesichts der Covid-19-Ausbreitung einen Notstand im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausgerufen.Die Entscheidung habe der USFK-Kommandeur am Mittwoch getroffen, gaben die US-Truppen in einer Pressemitteilung bekannt. Der Beschluss werde bis zum 25. April gültig sein, sollte die Frist vom USFK-Kommandeur nicht verlängert oder vorher aufgehoben werden.Zur Begründung der Entscheidung hieß es, dass die Weltgesundheitsorganisation ihre weltweite Warnung auf „sehr hoch“ erhöht habe und dass das US-Außenministerium eine globale Reisewarnung der Stufe 4, und damit ein Reiseverbot, verhängt habe. Zudem sei das Expositionspotenzial von Covid-19 in der Nähe der Anlagen der US-Truppen in Korea gestiegen.Weiter hieß es, dass die Maßnahme weder die aktuelle Bedingung für den Gesundheitsschutz und die getroffenen vorbeugenden Maßnahmen ändere noch eine erhöhte Sicherheitsstufe für USFK-Anlagen bedeute.