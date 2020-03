Chartermaschine mit gestrandeten Südkoreanern in Peru gestartet

Photo : YONHAP News

Eine von der südkoreanischen Regierung organisierte Chartermaschine mit 198 gestrandeten Südkoreanern an Bord ist in Peru gestartet.Die Maschine der mexikanischen Fluggesellschaft Aeromexico sei um 16 Uhr am Donnerstag (Ortszeit) am Militärflughafen in Lima gestartet, teilte die südkoreanische Botschaft mit. Keiner der Passagiere habe Symptome aufgewiesen.Das Flugzeug wird nach einem Zwischenstopp in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana am Samstagmorgen südkoreanischer Zeit am Flughafen Incheon ankommen.Die südkoreanische Regierung organisierte den Evakuierungsflug, um südkoreanische Staatsbürger, darunter Touristen und freiwillige Helfer der Koreanischen Behörde für Internationale Zusammenarbeit (KOICA), auszufliegen. Diese saßen in Peru fest, nachdem die peruanische Regierung am 15. März wegen Covid-19 den Notstand ausgerufen und am 17. März die Grenzen geschlossen hatte.