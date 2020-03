Südkorea äußert Bedenken über Japans Plan für Entsorgung von kontaminiertem Wasser im Meer

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat erneut Bedenken über Japans Plan geäußert, kontaminiertes Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer zu lassen.Japan sollte sicherstellen, dass die Gesundheit und Sicherheit der Südkoreaner und auch das maritime Ökosystem in der Umgebung nicht beeinträchtigt würden, hieß es in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Zuvor hatte die zuständige Arbeitsgruppe der relevanten Behörden den Plan von Tokyo Electric Power (TEPCO) für die Entsorgung des verseuchten Wassers überprüft.Die Regierung habe die japanische Regierung immer wieder darum gebeten, die Auswirkungen des kontaminierten Wassers auf die Umwelt und den menschlichen Körper zu bedenken, relevante Informationen mit der internationalen Gemeinschaft einschließlich Südkoreas zu teilen und deren Besorgnis und Position ausreichend zu berücksichtigen. Die Regierung werde ihre Position erneut betonen und der japanischen Regierung mitteilen, hieß es.TEPCO, Betreiber des 2011 havarierten AKW Fukushima Daiichi, hatte einen Plan für die Entsorgung von dort gespeichertem radioaktiv verseuchtem Wasser im Meer ausgearbeitet. Demnach will der Stromversorger das kontaminierte Wasser über einen Zeitraum von 30 Jahren ins Meer pumpen.