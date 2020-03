Flughafen Incheon schaltet wegen Covid-19 auf Notbetrieb um

Photo : YONHAP News

Der Internationale Flughafen Incheon wird wegen der Covid-19-Ausbreitung auf einen Notbetrieb umschalten.Grund ist, dass das Passagieraufkommen als Folge von Covid-19 auf rund 10.000 am Tag, ein Zwanzigstel in normalen Zeiten, gesunken ist.Der Flughafenbetreiber IIAC teilte am Donnerstag mit, einen von CEO Ku Bon-hwan geleiteten Lagebesprechungsraum für das Notfallmanagement einzurichten und ein Maßnahmenpaket umzusetzen.Sollte die tägliche Passagierzahl mindestens eine Woche lang zwischen 7.000 und 12.000 liegen, werde die erste Stufe des Notbetriebs eingeleitet. Dann wird der Betrieb der Abflughallen heruntergefahren und die Zahl der Pendelzüge zwischen den Terminals reduziert.In der zweiten Stufe bei einer Passagierzahl von 3.000 bis 7.000 wird ein Teil der Terminals geschlossen. In der dritten Stufe (weniger als 3.000 Passagiere) werden die meisten kommerziellen Einrichtungen dicht gemacht.Der CEO und die Firmenführung beschlossen zudem, in den nächsten vier Monaten auf 30 Prozent ihres Gehalts zu verzichten.