Japan verlängert zweiwöchige Quarantäne-Maßnahme für Einreisende aus Südkorea

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat beschlossen, die Quarantäne-Maßnahmen für Einreisende aus Südkorea und China bis Ende April zu verlängern.Die Verlängerung um einen Monat sei am Donnerstag auf einer Regierungssitzung zu Maßnahmen wegen Covid-19 beschlossen worden, berichtete der japanische Sender NHK.Gemäß der Entscheidung müssen alle Einreisenden aus Südkorea und China nach der Ankunft für zwei Wochen an festen Orten in Quarantäne bleiben.Japan verhängte zudem mit Wirkung ab dem heutigen Freitag ein Einreiseverbot für Ausländer, die in einem von 21 europäischen Ländern einschließlich Italiens, Spaniens und Deutschlands sowie in Iran waren.