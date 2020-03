G20-Führer versprechen geschlossene Reaktion auf Covid-19-Pandemie

Photo : YONHAP News

Die G20-Führer haben bei ihrem Videogipfel am Donnerstag eine geschlossene Reaktion auf die Covid-19-Pandemie versprochen.Die Staaten wollten mit einer gemeinsamen Front auf die Krise reagieren, wurde bei dem zweistündigen außerordentlichen Gipfel beschlossen.Sie würden im Rahmen einer gezielten Fiskalpolitik, Wirtschaftsmaßnahmen und Garantien über fünf Billionen Dollar in die Weltwirtschaft leiten, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern.Auch versprachen sie, keine Anstrengungen zu scheuen, um Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern, Vertrauen wiederherzustellen, finanzielle Stabilität zu sichern und Störungen im Handel und in der globalen Nachfrage zu verhindern.In der Erklärung, die bei dem Gipfel angenommen wurde, hieß es, dass die Gesundheitsminister sich über das beste Vorgehen austauschen und beim Ministertreffen im April eine Reihe von Notmaßnahmen ausarbeiten würden.