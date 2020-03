Südkorea verpflichtet ab heute Einreisende aus USA zu zweiwöchiger Selbstquarantäne

Photo : YONHAP News

Wegen der Covid-19-Ausbreitung verpflichtet Südkorea ab dem heutigen Freitag auch Einreisende aus den USA zu einer zweiwöchigen Selbstquarantäne.Symptomlose Einheimische und Ausländer, die sich langfristig in Südkorea aufhalten wollen, sollen sich nach der Ankunft in eine zweiwöchige Selbstisolation begeben. Wer während dieser Zeit Symptome hat, soll auf das Coronavirus getestet werden.Ausländer, die nur kurzfristig bleiben wollen und deshalb Schwierigkeiten mit einer Selbstisolation haben, werden am Flughafen getestet. Nur die negativ Getesteten werden ins Land gelassen und dann täglich telefonisch kontrolliert.Wer Symptome hat, wird im Quarantänebüro am Flughafen getestet. Die positiv Getesteten werden in ein Krankenhaus oder ein Behandlungszentrum für leicht Erkrankte gebracht.An Einreisende aus den USA werde am Flughafen eine Mitteilung über die Isolierung verteilt. Bei einem Verstoß gegen die Maßnahme drohe eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder ein Bußgeld von bis zu zehn Millionen Won. Das gelte für In- und Ausländer gleichermaßen, teilte die Regierung mit.