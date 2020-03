Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat wegen der Covid-19-Ausbreitung ihre Konzerttournee in Nordamerika verschoben.Ihre Agentur Big Hit Entertainment gab am Freitag bekannt, die vom 25. April bis 6. Juni geplanten Shows in den USA im Rahmen der Welttournee „Map of the Soul“ zu vertagen.Die Entscheidung solle der Sicherheit aller Menschen dienen. Neue Termine würden so bald wie möglich bekannt gegeben, hieß es.