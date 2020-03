Samsung Electronics schließt wegen Covid-19 Fabriken in Brasilien

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat angesichts der rapiden Ausbreitung von Covid-19 in Brasilien beschlossen, seine dortigen Fabriken vorläufig zu schließen.Samsung teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, für die Sicherheit seiner Belegschaft den Betrieb der Fabrik in Campinas im Bundesstaat São Paulo vom 30. März bis 12. April einzustellen.Der Konzern beschloss zugleich, die ursprünglich vom 24. bis 29. März geplante Schließung seines Werks in Manaus im Bundesstaat Amazonas auf den 12. April zu verlängern.Die Mitarbeiter des lateinamerikanischen Hauptquartiers von Samsung, der brasilianischen Verkaufsniederlassung und des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Campinas arbeiten seit dem 23. März zu Hause.Am 24. März schloss Samsung zudem alle Läden in Brasilien vorläufig.Der Elektronikriese betreibt in Brasilien zwei Produktionsstätten, 300 Geschäfte und 17 Kundendienstzentren.