Südkorea meldet 91 neue Corona-Fälle – insgesamt 9.332 Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigen Fälle von Covid-19 in Südkorea ist auf 9.332 angestiegen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Donnerstag 91 neue Fälle bestätigt. Damit verlangsamte sich der Anstieg nach 104 am Vortag.Die Zahl der importierten Corona-Fälle kletterte inzwischen auf 309, darunter 31 ausländische Staatsbürger.13 der 91 Neuinfektionen wurden im Zuge der Quarantänekontrolle von Einreisenden nachgewiesen. 34 Fälle wurden in Daegu bekannt und zwölf in Seoul. Die Provinz Gyeonggi meldete elf Fälle und Nord-Gyeongsang neun.Es wurden acht weitere Todesfälle gemeldet, wodurch die Gesamtzahl der Corona-Toten auf 139 stieg.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Infizierten stieg um 384 auf 4.528. Die Quote der Genesenen stieg damit auf 48,5 Prozent.