Präsident Moon verspricht am Tag der Verteidigung des Westmeers Friedensschaffung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat anlässlich des fünften Tags für die Verteidigung des Westmeers versprochen, einen dauerhaften Frieden zu schaffen.Frieden sei die größtmögliche Sicherheit und der beste Weg für die Belohnung der Aufopferung der Helden, sagte Moon bei einer Zeremonie zum fünften Tag für die Verteidigung des Westmeers auf dem Nationalfriedhof in Daejeon.Der Tag wurde eingeführt, um 55 in bewaffneten Auseinandersetzungen mit Nordkorea im Westmeer gefallenen südkoreanischen Soldaten zu gedenken. Dazu zählen das Zweite Gefecht von Yeonpyeong von 2002, die Versenkung der Korvette Cheonan von 2010 und der Beschuss der Insel Yeonpyeong von 2010. Es ist das erste Mal, dass Präsident Moon an der Zeremonie zu dem Tag teilnahm.Angesichts der Corona-Krise sagte Moon, dass jetzt der Patriotismus stärker denn je gefragt sei. Die Aufopferung und Widmung der Helden, die das Westmeer verteidigt hätten, seien ein Symbol des Patriotismus, betonte er.Die Regierung werde mit einer ausgeprägten Sicherheit einen dauerhaften Frieden verwirklichen. Mit einer festen Verteidigungsbereitschaft werde man sich an die Aufopferung der Helden erinnern, hieß es weiter.