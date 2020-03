Bildungsministerium arbeitet Kriterien für eventuellen Fernunterricht an Schulen aus

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium hat Kriterien für einen eventuellen Fernunterricht an den Schulen ausgearbeitet.Die Maßnahme sei für einen eventuellen Online-Schulstart gedacht, sollte eine erneute Verschiebung des Schulbeginns unvermeidbar sein, teilte das Ministerium mit. In Südkorea wurde der Schulbeginn wegen der starken Verbreitung von Covid-19 auf den 6. April verschoben.Laut den Kriterien sollen für den Fernunterricht vier Bedingungen erfüllt sein. Dazu zählen ein interaktiver Unterricht in Echtzeit, ein auf die Anwendung vielfältiger Contents gestützter Unterricht, ein auf das selbstständige Lösen von Aufgaben konzentrierter Unterricht und ein vom regionalen Bildungschef und dem Schulleiter anerkannter Unterricht.Zudem sollen Bemühungen unternommen werden, um mittels Fernunterricht ein dem regulären Unterricht entsprechendes Lernpensum sicherzustellen. Eine Schulstunde dauert an Grundschulen 40 Minuten, 45 Minuten an Mittelschulen und 50 Minuten an Oberschulen.Das Ministerium will für Schüler mit Behinderung oder Grundschüler der unteren Klassen, deren Teilnahme am Fernunterricht sich schwierig gestaltet, maßgeschneiderte Unterstützung für ein individuelles Lernen anbieten.Die Bildungsämter der 17 provinzfreien Städte und Provinzen sowie die Schulen werden auf der Grundlage der Kriterien detaillierte Betriebsrichtlinien und Umsetzungspläne für den Fernunterricht ausarbeiten.