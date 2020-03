Börse legt zum Wochenschluss zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 1,87 Prozent auf 1.717,73 Zähler vor. Am Morgen hatte der Kospi um fast vier Prozent zulegen können, nachdem der US-Senat ein zwei Milliarden Dollar schweres Hilfspaket beschlossen hatte.Auch die Einigung beim G20-Videogipfel, fünf Billionen Dollar in die Weltwirtschaft zu leiten, um die Covid-19-Krise zu überwinden, verhalf dem Index ins Plus.Dass es an den US-Börsen aufwärts ging, obwohl die Zahl der Anträge auf Arbeitslosengeld gestiegen sei, habe für einen positiven Einfluss gesorgt, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities. Doch schwanke der Markt weiterhin, da noch immer Sorge über den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft herrsche, fügte der Experte hinzu.