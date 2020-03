Nordkorea feuerte anscheinend zwei ballistische Raketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag zwei Projektile ins Ostmeer abgefeuert, die als ballistische Raketen vermutet werden.Der Vereinigte Generalstab (JCS) in Südkorea habe nach eigenen Angaben am frühen Sonntagmorgen gegen 06.10 Uhr zwei als ballistische Raketen vermutete Flugkörper wahrgenommen. Diese seien von Wonsan aus ins nordöstliche Ostmeer abgeschossen worden.JCS meldete einen etwa 230 Kilometer weiten Flug und eine Flughöhe von 30 Kilometern.Die Streitkräfte Südkoreas und der USA würden die Flugdaten und Beschaffenheit der Projektile zurzeit analysieren. Das Militär würde die Situation hinsichtlich weiteren Starts beobachten und gleichzeitig die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.JCS verurteilte, dass Nordkoreas Raketentests in der globalen Covid-19-Krise eine absolut unangemessene Aktion seien.Nordkorea hatte zuletzt am 21. März im Zuge seines dritten Waffentests in diesem Jahr strategische Boden-zu-Boden-Raketen abgefeuert. Am 2. und 9. März hatte das kommunistische Land zudem supergroße Mehrfachraketenwerfer für Kurzstreckengeschosse getestet.