Südkorea will alle Einreisenden unter Quarantäne stellen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird ab Mittwoch alle Einreisenden unter Quarantäne stellen.Das teilte Gesundheitsminister Park Neung-hoo am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit. Die Quarantäne-Regeln seien verschärft worden, da sich das Virus auch außerhalb Europas und der USA verbreite.Nach der neuen Regelung muss jeder, der aus dem Ausland einreist, zwei Wochen lang in Quarantäne. Auch Ausländer, die kurzfristig im Land bleiben wollen, sind davon betroffen.Wer in Südkorea keinen Wohnsitz hat, wird auf eigene Kosten in vom Staat bestimmten Einrichtungen untergebracht. Dafür müssen schätzungsweise 100.000 Won oder 82 Dollar am Tag aufgewendet werden.Ausnahmen gelten für Diplomaten, im Falle von Reisen für die Ausübung von Dienstpflichten und wichtige Geschäftsreisen.