Photo : KBS News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen "supergroßen Mehrfachraketenwerfer" getestet.Der Test sei erfolgreich gewesen, meldete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Ziel des Versuchs sei gewesen, strategische und technische Merkmale des "supergroßen Mehrfachraketenwerfers" zu testen, der an die Volksarmee ausgeliefert werde.Beamte der regierenden Arbeiterpartei hätten die Leitung des Tests übernommen, der von der Akademie für nationale Verteidigungswissenschaften durchgeführt worden sei.Ob Machthaber Kim Jong-un den Test beaufsichtigte, blieb offen.Südkoreas Vereinigter Generalstab teilte am Sonntag mit, dass der Norden offenbar zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert habe. Die Geschosse seien von der Ostküstenstadt Wonsan aus abgefeuert worden. Die Raketen seien 230 Kilometer weit geflogen und hätten eine Maximalhöhe von 30 Kilometern erreicht.