US-Organisation erstellt Unterrichtsmaterial über Covid-19 mit Südkoreas Beispiel

Photo : YONHAP News

In den USA ist ein Unterrichtsmaterial über Südkoreas Vorgehen gegen Covid-19 erstellt worden.Die gemeinnützige Organisation World History Digital Education Foundation teilte am Sonntag (Ortszeit) mit, in Kooperation mit dem National Council for Social Studies, einem Verband von Lehrern für Sozialkunde und Geschichte, ein Lernmaterial über Covid-19 erstellt zu haben. Dieses sei an 15.000 Lehrer verteilt worden.Das 57-seitige Dokument wurde mit Unterstützung der Korea Foundation, einer dem südkoreanischen Außenministerium unterstellten Institution für Austauschprojekte mit anderen Ländern, gefertigt.Darin wird die Covid-19-Pandemie mit der Spanischen Grippe von 1918 verglichen und der Zusammenhang zwischen der Ära der Globalisierung und der Ausbreitung einer Epidemie analysiert. Daneben werden die Reaktionen der USA, Italien und Südkoreas auf die Corona-Krise überprüft.Zu Südkorea heißt es, dass das Land nach dem Covid-19-Ausbruch sehr aggressiv Tests durchgeführt habe. Eine Lösung stelle die Einrichtung von Drive-Thru-Teststationen dar. Die medizinische Behandlung und intensives Testen würden von der südkoreanischen Regierung finanziert.