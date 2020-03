Wissenschaftsministerium gibt 73 Milliarden Won für Förderung von Datennutzung aus

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Wissenschaft und IKT will knapp 73 Milliarden Won ausgeben, um die Datenwirtschaft anzukurbeln.Das Ministerium teilte am Sonntag mit, ab dem heutigen Montag Projekte mit einem Gesamtvolumen von 72,95 Milliarden Won (59,5 Millionen Dollar) für die Unterstützung der Datennutzung durchzuführen.57,5 Milliarden Won sind für ein Projekt für Daten-Voucher eingeplant, um Chefs von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Kleinhändler beim Datenkauf oder der -verarbeitung zu helfen. Die Regierung will dieses Jahr insgesamt 1.420 dieser Gutscheine zur Verfügung stellen.Im Rahmen eines fünf Milliarden Won schweren Projekts für das sogenannte Daten-Flaggschiff wird die Produkt- und Dienstleistungsentwicklung mittels der Technologien von Big Data und künstlicher Intelligenz unterstützt. Das Wissenschaftsministerium will dieses Jahr die Entwicklung von Daten und Analysefunktionen für epidemiologische Untersuchungen einer Infektionskrankheit durch die Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention sowie die Verbesserung des Unterstützungssystems für solche Untersuchungen als dringende Aufgabe fördern.