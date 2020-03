5G-Mobilfunk hat ein Jahr nach dem Start fünf Millionen Nutzer

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird am 3. April das erste Jubiläum der weltweit ersten kommerziellen Einführung des 5G-Mobilfunks gefeiert.Es wird erwartet, dass bei der Zahl der 5G-Nutzer Ende März die Fünf-Millionen-Marke durchbrochen wird. Laut dem Ministerium für Wissenschaft und IKT lag die Zahl der 5G-Abonnenten Ende Januar bei knapp 4,96 Millionen.Das Forschungsinstitut des Mobilfunkanbieters KT für Wirtschaftsverwaltung erwartete, dass die 5G-Kommerzialisierung bis 2030 eine sozioökonomische Wertschöpfung in Höhe von 42 Billionen Won (34 Milliarden Dollar) bewirken werde. Zudem wurde mit wirtschaftlichen Effekten in Höhe von 115 Billionen Won (93,8 Milliarden Dollar) gerechnet.Jedoch komme der Aufbau der 5G-Netze nur langsam voran, und die Dienste entsprächen nicht den Erwartungen.In der Branche wird erwartet, dass es noch drei bis vier Jahre dauern werde, bis ein flächendeckendes 5G-Netz vorhanden ist und die 5G-Kommunikation landesweit reibungslos funktioniert.