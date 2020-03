Über 700.000 Coronavirus-Infizierte weltweit

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten ist innerhalb von zwei Tagen um 100.000 auf über 700.00 gestiegen.Laut dem Datenportal worldometer wurden mit Stand von Sonntag 704.000 Infektionen weltweit erfasst.Die meisten Fälle wurden in den USA nachgewiesen, dort sind 133.000 Corona-Infektionen bekannt. Dahinter folgen Italien mit 97.000 und China mit 81.000 Fällen.Die Lungenkrankheit wurde in 199 Staaten der Erde nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Seuche hat die Marke von 33.000 überstiegen.Die Infizierten-Zahlen steigen exponentiell, erst am Freitag war die Marke von 600.000 übertroffen worden.