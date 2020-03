USA fordern von Nordkorea Stopp von Provokationen und Rückkehr zu Gesprächen

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea zum Stopp von Provokationen und der Rückkehr zu Gesprächen aufgefordert.Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Sonntag gegenüber der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, man habe Kenntnis von den Berichten über einen Abschuss nordkoreanischer Flugkörper und analysiere die Lage.Der Beamte rief Nordkorea auf, auf Provokationen zu verzichten und sich an Verpflichtungen aus Resolutionen des Weltsicherheitsrats zu halten. Auch solle das Land zu nachhaltigen und substanziellen Gesprächen zurückzukehren, damit es seinen Beitrag zu einer vollständigen Denuklearisierung leisten könne.Auf die nordkoreanischen Waffentests am 9. und 21. März hatten die USA in ähnlicher Weise reagiert.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Sonntag mitgeteilt, dass der Norden offenbar zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert habe.