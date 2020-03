35 Parteien melden sich zur Verhältniswahl bei Parlamentswahl an

Photo : YONHAP News

Die Registrierung der Kandidaten für die Parlamentswahl am 15. April ist am Freitag zu Ende gegangen.35 Parteien ließen sich für die Verhältniswahl registrieren, damit so viele wie seit der Einführung der Stimmabgabe für eine Partei im Jahr 2004 nicht mehr.Der Stimmzettel für die Zweitstimme wird voraussichtlich die Rekordlänge von 48,1 Zentimetern haben. Dadurch wird eine maschinelle Stimmenauszählung unmöglich sein.Die Wettbewerbsquote bei der Direktwahl beträgt 4,4:1 und ist höher als bei den beiden letzten Parlamentswahlen.Am stärksten umkämpft ist der Sitz im Seouler Viertel Jongno. Zwölf Kandidaten treten dort an.Der offizielle Wahlkampf beginnt am 2. April. Personendaten der Kandidaten, darunter Infos über Vermögensstand, Wehrdienst und Vorstrafen, können auf der Webseite der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.Die Stimmabgabe von Auslandskoreanern findet vom 1. bis 6. April statt, die vorzeitige Stimmabgabe ist am 10. und 11. April geplant.