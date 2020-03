Parteien schalten in Wahlkampfmodus um

Photo : YONHAP News

Nach dem Ende der Kandidatenregistrierung für die Parlamentswahl haben die Parteien am Wochenende in den Wahlkampfmodus umgeschaltet.Lee Nak-yon, Chef des Wahlkomitees der Minjoo-Partei Koreas, rief Wähler in der Honam-Region auf, für einen Erfolg der Moon Jae-in-Regierung die Regierungspartei zu unterstützen.Kim Chong-in, Wahlkampfchef der oppositionellen Partei für Zukunft und Integration, forderte, über die Unfähigkeit der Regierung mit der eigenen Stimme zu urteilen. Er betonte, dass die Partei die Hälfte der Parlamentssitze gewinnen und innerhalb eines Monats nach dem Arbeitsbeginn der neuen Nationalversammlung im Juni wirtschaftliche Notfallmaßnahmen wegen der Corona-Krise treffen wolle.Die Gerechtigkeitspartei unterstrich die Notwendigkeit von Maßnahmen für den Lebensunterhalt der Bürger wegen der Corona-Krise und damit ihre Rolle als Anwältin der Geringverdiener.Ahn Cheol-soo, Chef der Partei des Volkes, forderte, die Parlamentswahl nicht an einem Tag, sondern an drei Tagen abzuhalten.