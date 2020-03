KOICA startet Schulessen-Projekt für Grundschüler in Kambodscha

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Behörde für Internationale Zusammenarbeit (KOICA) startet ein Projekt für Schulspeisungen für Grundschüler in Kambodscha.Wie die Behörde am Montag mitteilte, würden 69.000 Schüler an 270 Grundschulen in drei Provinzen, darunter Kampong Chhnang, mit nährstoffreichem Frühstück aus lokalen Agrarprodukten versorgt.Es werden bis 2024 zehn Millionen Dollar eingesetzt, um Anlagen für die Herstellung von Mahlzeiten einzurichten, Mitarbeiter und lokale Kleinbauern fortzubilden sowie den Schulen Lebensmittel bereitzustellen.An dem Projekt werden das kambodschanische Bildungsministerium und das UN-Welternährungsprogramm (WFP) mitwirken. Die drei Institutionen unterzeichneten am Montag in Phnom Penh einen Vertrag für das Projekt.Die betreffenden Schulen bieten angesichts des Mangels an Kochanlagen und Finanzmitteln ihren Schülern hauptsächlich von internationalen Organisationen geschickte Konserven und importierte verarbeitete Nahrungsmittel als Schulessen an.