Chartermaschine mit 198 Südkoreanern aus Peru angekommen

Photo : YONHAP News

198 in Peru gestrandete Südkoreaner sind am Samstag mit einer Chartermaschine heimgekehrt.Die Maschine landete 24 Stunden nach dem Start in Peru in Südkorea. Die Passagiere hatten wegen der Grenzschließung angesichts der Covid-19-Ausbreitung in dem lateinamerikanischen Land festgesessen.17 von den Ausgeflogenen wiesen verdächtige Symptome von Covid-19 auf, sie alle wurden jedoch inzwischen negativ getestet.Die 182 symptomlosen Passagiere stehen gemäß dem speziellen Einreiseverfahren zwei Wochen lang unter häuslicher Quaratäne und müssen ihren Gesundheitszustand selbst überprüfen.Es ist das vierte Mal, dass die südkoreanische Regierung wegen Covid-19 Sonderflüge für die Evakuierung von Landsleuten organisierte. Zuvor waren Koreaner im chinesischen Wuhan, an Bord eines in Japan unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffs und im Iran ausgeflogen worden.Diese Woche sind zwei Charterflüge für die Evakuierung von 580 Südkoreanern in Mailand und Rom geplant.Soldaten des elften Trupps der Friedenstruppe Hanbit im Südsudan kehrten ebenfalls am Samstag mit einer Chartermaschine zurück.