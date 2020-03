Börse in Seoul schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Montag kaum verändert geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,04 Prozent auf 1.717,12 Zähler. Der Kospi hatte am Morgen zunächst verloren, da in den USA ein rapider Anstieg der Zahl der Coronavirus-Fälle registriert wurde.Der Anstieg der Infektionszahlen in den USA werde einen negativen Einfluss auf die Börse haben, insbesondere, wenn gleichzeitig die Zahl der Neuinfektionen in Europa nicht sinke, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Jedoch sorgte im Tagesverlauf die Meldung, dass die südkoreanische Regierung in der Covid-19-Krise einen zweiten Nachtragshaushalt plane, für eine bessere Stimmung an der Börse.Die Regierung hatte außerdem Zahlungen in Höhe von einer Million Won für rund 14 Millionen Haushalte mit geringem Einkommen angekündigt.