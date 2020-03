Nordkorea kritisiert Pompeos Äußerungen zu Druckausübung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die jüngsten Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo kritisiert und gedroht, seinen eigenen Weg zu gehen.Der neue Generaldirektor für Verhandlungen mit den USA prangerte in einer Stellungnahme am Montag Pompeo wegen einer Forderung an, die er in der Vorwoche nach einer Videokonferenz der Außenminister der G7-Länder stellte.Pompeo hatte die Länder aufgefordert, für Nordkoreas Rückkehr zu den Verhandlungen über die Denuklearisierung zusammenzuhalten und wegen dessen Atom- und Raketenprogrammen Druck auszuüben.Pompeos Äußerung habe Nordkoreas Interesse am Dialog mit den USA weiter sinken lassen. Nordkorea treibe stattdessen eifriger Projekte voran, die darauf abzielten, die von den USA zugefügten Leiden mit Furcht und Unruhe zurückzuzahlen. Den USA werde dies teuer zu stehen kommen, sollten sie Nordkorea etwas antun, warnte der Beamte.