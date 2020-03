Jeju verklagt Corona-infizierte Studentin und deren Mutter auf Schadenersatz

Photo : YONHAP News

Die Verwaltung der Provinz Jeju hat eine in Seoul lebende Corona-infizierte Studentin und deren Mutter auf Schadenersatz verklagt.Die Provinzverwaltung reichte am Montag beim Bezirksgericht Jeju eine Entschädigungsklage ein.Grund ist, dass die nach dem Covid-19-Ausbruch aus den USA zurückgekehrte Studentin trotz der Regierungsempfehlung zur häuslichen Quarantäne mit ihrer Mutter auf die Ferieninsel gereist war. Nach einer fünftägigen Reise wurden die beiden in Seoul positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Die Verwaltung geht von einem Eventualvorsatz aus.Jeju fordert, der für Eindämmung zuständigen Provinzverwaltung 110 Millionen Won (90.160 Dollar) Entschädigung zu zahlen. Zwei von ihnen besuchten Betrieben und zwei Personen, die sich in häusliche Quarantäne begeben mussten, müssten 22 Millionen Won (18.000 Dollar) gezahlt werden.Bisher wurden 96 Kontaktpersonen der beiden auf und außerhalb der Insel ermittelt, über 20 Betriebe wie Restaurants sind betroffen.