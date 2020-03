Seoul will Ausländern 100.000 Mundschutzmasken zur Verfügung stellen

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will angesichts der Covid-19-Pandemie Ausländern 100.000 Mundschutzmasken zur Verfügung stellen.Die Masken würden an ausländische Studenten und Ausländer, die nicht gesetzlich krankenversichert sind, verteilt, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Grund sei, dass sie Schwierigkeiten hätten, die öffentlich zugeteilten Masken zu kaufen.Gemäß der Entscheidung werden an 40 Universitäten in der Hauptstadt und Institutionen für die Unterstützung von Ausländern wie Seoul Global Center Mundschutzmasken mit austauschbarem Filter verteilt. Dazu werden fünf Filter pro Kopf verteilt.Will ein Ausländer die wegen Covid-19 öffentlich zugeteilten Masken kaufen, muss er seinen Aufenthaltstitel und gegebenenfalls eine Krankenversicherungskarte vorzeigen.Seit Juli 2019 müssen Ausländer der staatlichen Krankenversicherung beitreten, wenn sie sechs Monate oder länger bleiben wollen. Für ausländische Studenten gilt zunächst noch eine Übergangsfrist bis Februar 2021.