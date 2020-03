Nonstop-Zug zwischen Bahnhof Seoul und Flughafen Incheon fährt wegen Covid-19 vorerst nicht

Photo : YONHAP News

Die Nonstop-Züge zwischen dem Hauptbahnhof Seoul und dem Internationalen Flughafen Incheon werden von April bis Juni vorläufig nicht mehr fahren.Auch der Betrieb des City Airport Terminal an dem Bahnhof werde eingestellt, teilte der Betreiber Airport Railroad am Montag auf der Webseite mit.Grund ist die drastisch gesunkene Zahl der Flüge am Flughafen Incheon als Folge der Covid-19-Pandemie. Man wolle den Schwerpunkt auf die Quarantäne-Fähigkeit legen, hieß es.Die Züge zwischen dem Bahnhof Seoul und dem Flughafen Incheon, die an jeder Station halten, verkehren wie bisher.Die Betriebseinschränkungen könnten sich abhängig von der Situation um Covid-19 ändern, hieß es weiter.Am 23. März wurden 107 Flüge am Flughafen Incheon gemeldet, so wenig wie noch nie seit der Eröffnung des Flughafens im Jahr 2001.