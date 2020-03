Präsident Moon will Afrika im Kampf gegen Covid-19 unterstützen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Bemühungen versprochen, um eine internationale Unterstützung für Afrika im Kampf gegen Covid-19 zu veranlassen.Die entsprechende Äußerung machte Moon am Montag in einem Telefongespräch mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed Ali. Das Telefonat erfolgte auf dessen Wunsch.Laut seinem Sprecher sagte Moon, er erwarte, dass die Unterstützung für Afrika bei der Diskussion über Folgemaßnahmen zur gemeinsamen Gipfelerklärung der G20-Länder thematisiert werde. Er versprach, dass Südkorea sich aktiv dafür einsetzen und kooperieren wolle.Moon äußerte Besorgnis über die Covid-19-Ausbreitung in Afrika und würdigte Abiys Führungsstärke, in Kooperation mit dem Konzern Alibaba die Versorgung afrikanischer Länder mit Gütern zur Eindämmung ermöglicht zu haben.Abiy sagte, er sei stolz auf die Reaktion des „brüderlichen“ Präsidenten Moon auf Covid-19. Er sagte, dass Äthiopien wegen Covid-19 enorme wirtschaftliche Schäden erleide und dass Afrika Moons Erfahrungen und globale Führungskraft brauche.