Koreanergemeinde in VAE erkundigt sich nach rückkehrwilligen Landsleuten

Photo : YONHAP News

Die Koreanergemeinde in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) erkundigt sich zurzeit nach Südkoreanern, die mit einer Sondermaschine heimkehren wollen.Nach Angaben der Koreanergemeinde am Montag (Ortszeit) wird angestrebt, dass ein Sonderflug zwischen den VAE und dem Flughafen Incheon um den 10. April zustande kommt. Rund 200 Südkoreaner sollen ausgeflogen werden.Die südkoreanische Botschaft will bald mit der Regierung der VAE über eine Genehmigung für den Sonderflug beraten.Die dortige Regierung setzte alle Auslandsflüge ab dem 25. März für zwei Wochen aus. Die Maßnahme könne verlängert werden.In den VAE wurden mit Stand vom gestrigen Montag 611 Infektionsfälle von Covid-19 bestätigt, fünf Todesfälle werde mit der Seuche in Verbindung gebracht. Unter den Infizierten gibt es mindestens einen Südkoreaner.