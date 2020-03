Politik Präsidenten Südkoreas und Rumäniens gratulieren einander zum 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen

Präsident Moon Jae-in und sein rumänischer Amtskollege Klaus Werner Johannis haben am Montag anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Gratulationsschreiben ausgetauscht.



Das teilte das Außenministerium in Seoul mit. Südkorea und Rumänien hatten am 30. März 1990 diplomatische Beziehungen aufgenommen.



Moon begrüßte in den Brief, dass beide Länder in den letzten 30 Jahren die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen stetig ausgebaut und vorangebracht hätten. Besondere Beachtung schenkte er dabei der in letzter Zeit verstärkten Kooperation auf den Gebieten Atomkraftwerk, Bildung und Kultur.



Er äußerte auch die Hoffnung, dass die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern vertieft und vorangetrieben werde.



Johannis betonte, dass die Entwicklung der bilateralen Beziehungen in Rumäniens Außenpolitik hohe Priorität genieße. Beide Länder führten einen "dynamischen Dialog" und arbeiteten auf internationaler Ebene zusammen.



Rumänien unterzeichnete jüngst auf Vermittlung der südkoreanischen Regierung mit einem koreanischen Unternehmen einen Liefervertrag für Covid-19-Diagnose-Kits.