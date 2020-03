Südkorea sagt Auslandswahl in weiteren Ländern einschließlich der USA ab

Photo : YONHAP News

Südkorea hat angesichts der Covid-19-Ausbreitung die Auslandswahl für die Parlamentswahl auch in den USA und Kanada abgesagt.Die Nationale Wahlkommission teilte am Montag mit, dass die Stimmabgabe zusätzlich an 41 diplomatischen Vertretungen in 25 Ländern ausfallen werde.Dazu zählen alle zwölf Vertretungen in den USA und vier Vertretungen in Kanada. Belgien, die Niederlande, Tschechien, Neuseeland, Malaysia, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel stehen ebenfalls neu auf der Liste.Mit der Erweiterung der Liste ist die Auslandswahl an insgesamt 65 diplomatischen Vertretungen in 40 Ländern abgesagt worden. Demnach müssen 80.500 Wahlberechtigte, damit 46,8 Prozent aller Wahlberechtigten im Ausland, auf den Urnengang verzichten.Die Stimmabgabe von Auslandskoreanern findet vom 1. bis 6. April statt.