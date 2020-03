Industrieproduktion, Konsum und Investitionen im Februar rückläufig

Photo : Getty Images Bank

In Folge der Covid-19-Ausbreitung sind in Südkorea im Februar sowohl die Industrieproduktion als auch der Konsum und die Investitionen zurückgegangen.Laut dem Statistikamt schrumpfte die Industrieproduktion im Februar um 3,5 Prozent im Vormonatsvergleich. Damit wurde der stärkste Rückgang seit Februar 2011 verbucht.Die Produktion im Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe sackte um 3,8 Prozent ab, damit so kräftig wie seit Dezember 2008 nicht mehr. Zurückgeführt wird dies vor allem auf den drastischen Rückgang in der Automobilbranche von 27,8 Prozent.Bei der Produktion im Dienstleistungssektor wurde mit 3,5 Prozent der stärkste Rückgang seit der Einführung der entsprechenden Statistiken 2000 verzeichnet.Die Einzelhandelsumsätze sanken um sechs Prozent. Das entspricht dem stärksten Verlust seit Februar 2011.Die Anlageinvestitionen schrumpften um 4,8 Prozent gegenüber dem Vormonat.