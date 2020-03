Konjunkturklima verschlechtert sich zweiten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Das Konjunkturklima in Südkorea hat sich im März angesichts der Covid-19-Pandemie den zweiten Monat in Folge verschlechtert.Wie die Bank of Korea am Dienstag mitteilte, habe der Konsumklimaindex BSI in diesem Monat bei 54 gelegen, neun Punkte weniger als im Vormonat.Es ist der niedrigste Wert seit Februar 2009, als das Land unter den Folgen der Finanzkrise 2008 litt.Der Index war im Februar um elf Punkte abgerutscht und noch einmal um zehn Punkte im März.Der Teilindex für das herstellende Gewerbe erreichte einen Stand von 56, neun Punkte weniger als einen Monat zuvor. Es war der niedrigste Wert seit März 2009.Der BSI für Gastronomie sowie Groß- und Einzelhandel verlor elf Punkte auf 53.Der Ausblick für alle Industriebereiche für den April fiel erneut schwächer aus. Demnach wird ein weiterer Rückgang um 16 Punkte auf 53 erwartet.