Corona-Infektionszahl in Südkorea steigt um 125 auf 9.786

In Südkorea ist die Corona-Infektionszahl um 125 auf 9.786 gestiegen.Nach den von der Seuchenkontrollbehörde KCDC um 12 Uhr veröffentlichten Daten zu den Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden kamen in Daegu 60 neue Fälle hinzu. Diese wurden überwiegend im Zweiten Miju Krankenhaus der Großstadt erfasst.In Seoul wurden 24 neue Ansteckungen gemeldet, darunter im Zusammenhang mit einem Infektionsherd in der Manmin Zentralkirche. In der Provinz Gyeonggi wurden 13 Ansteckungen gezählt, in Incheon sechs.15 der 125 neuen Fälle wurden im Zuge der Kontrollen bei der Einreise entdeckt.Die Zahl der Todesfälle, die mit der Seuche in Verbindung gebracht werden, stieg um vier auf 162. Mittlerweile konnten 5.408 Menschen in Südkorea die Krankheit überwinden.