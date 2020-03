Olympische Sommerspiele in Tokio sollen am 23. Juli 2021 eröffnet werden

Photo : YONHAP News

Die Olympischen Sommerspiele in Tokio sollen am 23. Juli 2021 eröffnet werden.Wie die japanische Rundfunkanstalt NHK und andere japanische Medien berichteten, sei die Entscheidung am Montag in einer Telefonkonferenz getroffen worden. Auf den Termin hätten sich Gouverneur Yuriko Koike, der Minister für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokion Hashimoto Seiko und der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, geeinigt.Die Spiele werden damit fast genau ein Jahr später eröffnet, nachdem sie letzte Woche wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten. Die Paralympischen Spiele sollen am 24. August beginnen.