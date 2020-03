Photo : YONHAP News

Das König Sejong Institut bietet Online-Kurse zum Koreanischlernen an.Das Institut teilte mit, wegen der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ruhe der Unterricht in mehr als der Hälfte der 180 König Sejong Institute in 60 Ländern. Für die ungehinderte Verbreitung der koreanischen Sprache sowie Kultur würden die Online-Kurse neu ins Angebot aufgenommen.Die Online-Kurse zum Koreanischlernen starten ab dem 1. April auf der Website iksi.or.kr.Für ausländische K-POP-Fans, die mit dem Koreanischlernen beginnen wollen, bietet das Institut ebenfalls einen neuen Online-Kurs auf Koreanisch, Englisch, Vietnamesisch und Russisch an.