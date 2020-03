Neues Schuljahr beginnt in Südkorea erstmals mit Online-Unterricht

Photo : YONHAP News

Angesichts der Covid-19-Ausbreitung müssen die Schulen in Südkorea erstmals online ins neue Schuljahr starten.Das Bildungsministerium gab am Dienstag bekannt, dies nach Beratungen mit dem zentralen Hauptquartier für Katastrophenschutz beschlossen zu haben. Grund sei die Einschätzung, dass angesichts Covid-19 Präsenzunterricht unmöglich zu sein scheine.Der Unterricht im Klassenzimmer wird unbefristet verschoben, bis ein gesellschaftlicher Konsens darüber herrscht, dass sich die Situation um Covid-19 stabilisiert hat.Angesichts der Verschiebung der Schultermine wird die diesjährige landesweite Reifeprüfung ebenfalls vertagt und erst am 3. Dezember stattfinden. Ursprünglich war die Prüfung für den 19. November vorgesehen.Der Online-Unterricht beginnt nicht einheitlich an allen Schulen. Am 9. April wird der Online-Unterricht zunächst in der dritten Schulklasse an den Mittel- und Oberschulen starten. Als Termin für die erste und zweite Klasse an den Mittel- und Oberschulen und die drei höheren Klassen an den Grundschulen wurde der 16. April festgesetzt, für die drei unteren Grundschulklassen der 20. April.