530 Südkoreaner werden diese Woche aus Italien ausgeflogen

Photo : YONHAP News

Rund 530 Südkoreaner werden am Mittwoch und Donnerstag mit zwei Sonderflügen aus dem von Covid-19 hart betroffenen Italien zurückkehren.Jeweils ein sofortiges Reaktionsteam aus Beamten des Außenministeriums und medizinischem Personal wurde nach Italien geschickt, um vor jedem Abflug eventuelle Symptome von Rückkehrern festzustellen. Die Teams sollen sich auch auf Eventualitäten an Bord vorbereiten.Nach der Ankunft werden diejenigen, die Symptome haben, auf das neuartige Coronavirus getestet. Die symptomlosen Passagiere werden in einer Notunterkunft unter einer zweiwöchigen Quarantäne stehen.In Südkorea sind alle Einreisenden ab 0 Uhr am Mittwoch zu einer zweiwöchigen Selbstquarantäne verpflichtet.Die Regierung will demnach Ankommenden am Flughafen Incheon Unterstützung für die Fahrt nach Hause anbieten. Wer mit eigenem Auto nach Hause fährt, wird bis zum Parkplatz begleitet. Außerdem wird den Einreisenden aus dem Ausland die Nutzung des Flughafenzugs untersagt sein, um Kontakte mit anderen Bürgern zu verhindern.