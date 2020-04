Internationales Korean Air will Flüge nach Washington aussetzen

Die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air wird ihre Flüge nach Washington aussetzen.



Wegen der Corona-Pandemie würden vom 13. April bis 31. Mai keine Flüge zwischen Incheon und Washington angeboten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.



Bis zum 12. April werde die Strecke dreimal wöchentlich bedient.



Auch die Flüge nach Boston, Dallas, Seattle, Las Vegas und Honolulu würden ausgesetzt. In die kanadischen Städte Toronto und Vancouver wolle Korean Air ebenfalls vorübergehend nicht fliegen.



Flüge nach Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago und Atlanta werde es aber weiterhin geben.



Anlass für die Änderungen des Flugplans hätten verschiedene Faktoren gegeben. Unter anderem werde mit einer geringeren Nachfrage gerechnet, wenn sich in den USA Ankommende wegen Covid-19 in Selbstquarantäne begeben müssen.