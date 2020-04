Ab heute Selbstquarantäne für alle Einreisenden verpflichtend

Photo : YONHAP News

Ab heute sind alle Einreisenden in Südkorea zu einer 14-tägigen Selbstquarantäne verpflichtet.Die Verpflichtung zur Selbstquarantäne galt bisher lediglich für Einreisende aus Europa und den USA. Sie wurde jedoch nun auf alle Einreisenden unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit erweitert, um die Einschleppung des Covid-19-Erregers zu verhindern. Auch Ausländer, die kurzfristig im Land bleiben wollen, sind davon bis auf wenige Ausnahmen betroffen.Wer in Südkorea keinen Wohnsitz hat, wird auf eigene Kosten in von der Regierung oder Gebietskörperschaften bereitgestellten Einrichtungen untergebracht.Bei einem Verstoß gegen die Quarantäneregeln droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder ein Bußgeld von bis zu zehn Millionen Won. Ausländer können abgeschoben werden oder ein Einreiseverbot ausgesprochen bekommen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden in Südkorea mit Stand von 0 Uhr am Dienstag 518 importierte Corona-Fälle bestätigt. 476 Patienten oder 91,9 Prozent sind Südkoreaner, 42 ausländische Staatsbürger.Nach Ländern betrachtet, reisten 282 Infizierte aus Europa ein, das entspricht 54,4 Prozent. Die USA machen mit 157 Fällen 30,3 Prozent aus, asiatische Länder außerhalb Chinas mit 60 Fällen 11,6 Prozent. China kommt mit 17 Fällen auf 3,3 Prozent, Afrika mit zwei Fällen auf 0,4 Prozent.217 Infektionen wurden im Zuge der Kontrollen bei der Einreise festgestellt, 301 erst nach der Einreise lokal.