Stimmabgabe von Auslandskoreanern für Parlamentswahl startet

Die Stimmabgabe von Wahlberechtigten im Ausland für die Parlamentswahl am 15. April startet am heutigen Mittwoch.Zuerst kommt die Botschaft auf Fidschi an die Reihe. Bis 6. April wird abhängig von jeweiligen Wahllokalen im Ausland in einem bestimmten Zeitraum die Stimmabgabe möglich sein. Die Wahllokale werden von 8 bis 17 Uhr (Ortszeit) geöffnet sein.Angesichts der Covid-19-Pandemie wurde an diplomatischen Vertretungen in vielen Regionen und Ländern, darunter die chinesische Stadt Wuhan, Deutschland, Italien und die USA, die Arbeit für die Ermöglichung der Stimmabgabe eingestellt. Demnach können lediglich 91.000 Wähler, 53,2 Prozent aller Wahlberechtigten im Ausland, ihre Stimme abgeben.Die Nationale Wahlkommission will auch während der Auslandswahl eine weitere Aussetzung beschließen, sollten die Einschränkungen wegen Covid-19 vor Ort verschärft werden und deshalb die Fortsetzung der Wahl unmöglich zu sein scheinen.